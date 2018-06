“Insetti al ristorante cinese? Li abbiamo debellati, non erano nei prodotti alimentari”

Ristorante cinese chiuso dai Nas per la presenza di insetti a Carbonia, arriva la replica dei titolari: “Ne abbiamo trovato alcuni già morti e tramortiti, ma li abbiamo subito debellati e nessuno di questi era vicino ai prodotti alimentari”. A fornire la versione della proprietà del ristorante è l’avvocato Giovanni Aste: “La sera precedente al controllo, nel momento della chiusura del locale, il personale si accorgeva della presenza di alcuni insetti nel pavimento, sicuramente entrati dall’ esterno a causa del primo caldo.Mai prima di quel momento si era visto nessun tipo di insetto. Data l’urgenza e l’ ora tarda si provvedeva a disporre un prodotto per debellarli. La mattina seguente il personale avrebbe raccolto gli insetti morti e disinfettato tutto il locale prima dell’apertura al pubblico.Il controllo del Nas é avvenuto infatti a primissima mattina quando ancora il locale era chiuso al pubblico. Si é potuto constatare la presenza di insetti gia morti e alcuni tramortiti.Si precisa che tali insetti non sono stati assolutamente rinvenuti tra i prodotti alimentari.Quest’ultimi infatti erano conservati completamente chiusi e sigillati.A riprova del fatto che questi insetti siano arrivati in questi giorni a causa del caldo e non per scarsa igiene vi é il fatto che circa 10 giorni fa il locale ha avuto un altra approfondita ispezione da parte di organi di controllo e nessun tipo di insetto é stato rilevato.Si informa che é già intervenuta una ditta specializzata per debellare questi insetti con esito positivo.”

Ultima modifica: 3 giugno 2018