Infrastrutture Sardegna: scontro tra la Giunta regionale e Zedda

Infrastrutture Sardegna: scontro tra la Giunta regionale e il sindaco di Cagliari, e candidato per il centrosinistra alle prossime regionali, Massimo Zedda sulla nuova società regionale in house per la gestione delle opere pubbliche strategiche, varata oggi dall’esecutivo di Pigliaru. Qualche ora fa l’attacco del primo cittadino. Ora la risposta dell’assessore regionale ai Lavori pubblici Balzarini.

“Le criticità rilevate dal sindaco Zedda sono del tutto immotivate”, spiega l’assessore, “la lettura degli atti chiarisce che la nuova struttura si occuperà solo di interventi ritenuti strategici, per la risoluzione urgente delle problematiche e non per la complessità delle opere, come nei casi di una frana che interrompe una strada, o di un progetto di mobilità sostenibile. Sempre, comunque, attraverso l’esternalizzazione dei servizi di progettazione cosi come attualmente svolto, spesso con difficoltà, dalla Regione, che vuole invece, solo per alcuni interventi appunto strategici – come previsto in legge e indicati nello statuto della Società – applicare tecniche di project management, attuate da una struttura snella e specializzata, per accelerare procedure e non concorrere nel mercato. In altri termini una struttura snella e innovativa che consenta di accelerare alcune opere puntuali superando una stagnazione conservativa in un settore dove cittadini e imprese lamentano ritardi e assenza di iniziative.”

Così l’assessore in risposta alle dichiarazioni del sindaco di Cagliari Massimo Zedda in merito alla nuova società “Opere e infrastrutture della Sardegna srl”, la cui costituzione è stata approvata oggi dalla Giunta.

Anche Alessandra Zedda, capogruppo Fi in Consiglio regionale, attacca il primo cittadino cagliaritano. <<E’ strano e inusuale che solo ora il sindaco di Cagliari Zedda prenda consapevolezza che la legge sugli appalti presenta diverse criticità>>. E’ l’accusa della Zedda che mette l’accento su <<una posizione fuori tempo massimo, che ha il tono puramente elettorale>>. La costituzione di una società in house per le progettazioni era stata contestata dall’opposizione: <<Un impianto che di fatto ha complicato la vita degli enti locali sulle progettazioni – conclude la leader degli azzurri nel palazzo di via Roma – E’ paradossale che il primo cittadino di Cagliari si accorga solo ora che questa legge è stata un’incongruenza. Una contraddizione, visto che il centrosinistra, che ora sponsorizza il sindaco Zedda, ha dato il via libera al varo di un provvedimento che ha reso intricate le procedure per l’assegnazione degli appalti tralasciando le contestazioni mosse dalle associazioni di categoria>>.

