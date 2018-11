Indennizzi ai pescatori nelle servitù militari di Capo Teulada

Il Comune di Sant’Antioco informa che sono in pagamento gli indennizzi per gli sgomberi a mare ordinati in occasione di esercitazioni militari svolte nell’anno 2017 e integrazioni per gli anni 2013 e 2016 presso il Poligono di Capo Teulada. Ciascun beneficiario di indennizzi potrà presentarsi presso l’ufficio Ragioneria del Comune, nel rispetto dei seguenti orari:

lunedì 5 Novembre 2018 il pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00;

martedì 5 Novembre 2018 la mattina dalle 11.00 alle 13.00;

giovedì 7 novembre 2018 la mattina dalle 11.00 alle 13.00;

In tale occasione verrà consegnata una busta contenente l’importo dell’indennizzo spettante e la copia dichiarazione liberatoria per imbarcazione, precompilata.

Le informazioni in merito all’indennizzo saranno fornite esclusivamente ai titolari di indennizzo (armatori e/o marinai qualora l’importo sia da erogare a questi ultimi sulla base di quanto indicato nell’apposito elenco trasmesso dal ministero della difesa). Ciascun beneficiario avrà cura di presentare all’ufficio protocollo, una volta completata la compilazione, la dichiarazioni liberatoria accompagnata da copia del documento di identità del legale rappresentante dell’impresa o del titolare beneficiario dell’indennizzo; la comunicazione contenente l’indicazione delle coordinate bancarie sulle quali accreditare le spettanze; e la copia del versamento relativo al servizio di gestione degli indennizzi pescatori da effettuare sul c/c 243097 intestato al Comune di Sant’Antioco con causale “indennizzi pescatori anno 2017 – recupero spese”: 10,00 euro per indennizzi fino a tremila euro per singolo imbarcato; 15,00 euro per indennizzi superiori a tremila euro per singolo imbarcato

Si informa, infine, che saranno eseguiti i controlli in merito alla regolarità contributiva e alla verifica pendenze nei confronti dell’Agenzia delle entrate – Riscossione.

Ultima modifica: 5 novembre 2018