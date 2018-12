Incubo rimozioni in via Koch all’apertura delle scuole, i genitori: “Un delirio. Il Comune ha fatto cassa”

Strage di multe e rimozioni oggi a Cagliari in via Koch.

Secondo le testimonianze raccolte tra i presenti il “delirio” sarebbe iniziato la mattina all’apertura delle scuole, a causa dell’obbligo di sgombero delle auto per la pulizia della strada.

“I genitori degli alunni di due scuole in completa confusione. Parliamo di genitori di bambini piccoli e nessun parcheggio disponibile. Il 14 giugno scorso avevano promesso di sistemare la situazione nel mese di luglio. Ad oggi però le promesse sono rimaste inevase e in via Koch servirebbero parcheggi perché non ne esistono alternativi se non in via Cadello. Dispiace la poca sensibilità per la questione in oggetto. Il Comune ha fatto cassa”.

