Incredibile a Quartucciu: rubato un American Bully grigio e bianco a Sant’Isidoro. Su Fb l’appello disperato di Stefano Adamu: “Stamattina qualcuno ha avuto la pessima idea di aprire il cancello di casa di mia madre e portarsi via il cane di mia sorella, un cane molto particolare e soprattutto raro in queste zone, un american bully grigio e bianco basso e grosso chi dovesse vedere un cane come lui √® stato sicuramente rubato in zona Sant’Isidoro di Quartucciu. Contattatemi per informazioni per favore, se potete condividere…”

Ultima modifica: 21 ottobre 2018