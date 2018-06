InciviltÃ  a Cagliari, i super caddozzi del porta a porta a Pirri: gettano i sacchetti per strada

Inciviltà a Cagliari, ecco i super caddozzi del porta a porta: gettano i sacchetti per strada senza la presenza dei cassonetti. La nostra lettrice Simona Carta racconta: “Volevo mostrarvi uno dei tanti punti di Pirri, in questo caso in Via Argiolas, dove dopo la rimozione dei cassonetti la gente incivile ha continuato a buttare l’immondizia ed i rifiuti ingombranti. Sembra quasi che alcuni pirresi stessero aspettando la raccolta differenziata per svuotare soffitte e cantine per riversare in strada i rifiuti ingombranti che potrebbero tranquillamente farsi ritirare a casa. L’inciviltà delle persone e la lentezza dell’ente preposto fanno da padrone”.

Ultima modifica: 1 giugno 2018