InciviltÃ  a Cagliari, cartolina da piazza Garibaldi: un letamaio di rifiuti dopo il sabato sera

Inciviltà a Cagliari, cartolina da piazza Garibaldi: un letamaio di rifiuti dopo il sabato sera. Questo lo scenario che questa mattina si sono ritrovati davanti i residenti di Villanova: decine di sacchetti gettati in strada senza criterio da abitanti che non sembrano avere nessuna intenzione- purtroppo di rispettare le regole del nuovo porta a porta in città. Scenario simile in molti altri quartieri, ad esempio in via Timavo a Is Mirrionis dove regna costantemente il caos.

Ultima modifica: 16 dicembre 2018