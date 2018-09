Grave incidente sulla ss197: in codice rosso un 36enne di Quartu

Grave incidente stradale questa notte attorno all’una sulla statale 197, al chilometro 44,900 all’uscita di Barumini. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate all’incrocio, forse per un mancata precedenza.

Due i feriti, un uomo e una donna dell’hinterland cagliaritano, che viaggiavano a bordo di una Ford Ka, lei cagliaritana di 39 anni trasportata in codice giallo all’ospedale di San Gavino, mentre l’uomo un 36enne di Quartu, in codice rosso al Brotzu dove si trova ricoverato nel reparto rianimazione. E’ grave. La persona a bordo della seconda auto invece è rimasta illesa. Sul posto per i rilievi i carabinieri della compagni di Sanluri e di Gesturi, i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle lamiere. (f.m)

Ultima modifica: 30 settembre 2018