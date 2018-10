Incidente sulla SS130, ci sono due feriti

Incidente stradale sulla SS130, un’auto coinvolta e due persone ferite.

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari questa mattina sulla Strada Statale 130 in direzione Cagliari, per un incidente. La squadra di Pronto intervento inviata dalla Sala operativa del 115, è tempestivamente intervenuta congiuntamente al personale del 118, per soccorrere il conducente e una seconda persona.

Successivamente i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Cagliari.

Ultima modifica: 4 ottobre 2018