Incidente sul lavoro a Capoterra, operaio colpito da una lastra di marmo

Incidente sul lavoro a Capoterra in una marmeria. Un operaio di 64 anni di Quartu Sant’Elena mentre scaricava con un mezzo alcune lastre di marmo, per cause in corso di accertamento, è stato colpito da una di queste cadendo a terra rovinosamente e sbattendo la testa e il bacino. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato all’ospedale Marino. Non è in pericolo di vita. Sul posto anche il personale de servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro e i carabinieri di Capoterra che indagano sull’accaduto.

Ultima modifica: 16 ottobre 2018