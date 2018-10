Incidente questo pomeriggio, attorno alle 17, sulla Sp8, strada che collega Sestu a Elmas: due auto, una di queste con impianto a Gpl, per cause in fase di accertamento, si sono scontrate. Una donna √® rimasta ferita ed √® stata trasportata dai sanitari del 118 all’ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della stazione di Cagliari per soccorrere gli automobilisti e mettere in sicurezza le vetture, una delle quali perdeva gas.

Ultima modifica: 8 ottobre 2018