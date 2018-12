Incidente mortale sulla 130: indaga la polizia. Strada chiusa al traffico

Incidente sulla 130. Un’auto ha tamponato un tir: morto il conducente. L’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari questa sera, intorno alle 18:40 circa, sulla SS130, al km22, 900 tra Villaspeciosa e Siliqua in direzione Cagliari.

Due le squadre dei Vigili VVF sul posto, una dalla sede centrale e una dal distaccamento di Iglesias, sono arrivate sul posto per soccorrere gli occupanti e mettere in sicurezza l’area della sede stradale, anche con il supporto di un ‘autogru. L’intervento è ancora in corso. sul posto gli Operatori sanitari del servizio di Emergenza del 118.

Le indagini sono per stabilire le cause sono incorso da parte della polizia di stato. La strada è temporaneamente interdetta alla circolazione stradale per permettere le operazioni di soccorso.

en.ne.

Ultima modifica: 5 dicembre 2018