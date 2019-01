Incidente da incubo in via Cadello con quattro feriti: giovane gravissimo, ragazza colpita da un pezzo di motore

Scontro frontale da incubo in via Cadello con quattro feriti: uno è gravissima, ragazza colpita da un pezzo di motore. Sono preoccupanti le immagini e le prime notizie sullo spaventoso incidente di via Cadello: i feriti sono quattro, di cui uno gravissimo, e addirittura una ragazza è stata ferita da un pezzo di motore mentre camminava lungo la strada. Lo scontro è avvenuto tra una Lancia Ypsilon e una Ford Focus. Marito e moglie viaggiavano a bordo della Focus, l’impatto è stato violentissimo. Un giovane invece è stato ricoverato in gravissime condizioni in codice rosso, era a bordo della Lancia insieme a una ragazza. Il motore della Ford ha fatto un volo di decine di metri e ha colpit, fortunatamente non in maniera grave, una giovane che camminava sul marciapiede. Sul posto la Polizia Municipale e ben quattro ambulanze del 118. Più tardi ci saranno ulteriori aggiornamenti.

Ultima modifica: 19 gennaio 2019