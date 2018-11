Incidente a Cagliari: auto contro moto in viale Diaz, ferito un centauro

Incidente stradale questo pomeriggio in viale Diaz all’incrocio con via Pirastu. Un 52enne di Sorso, alla guida di un’Audi, stava percorrendo viale Diaz, mentre effettuava l’inversione di marcia all’incrocio con via Pirastu si è scontrato con una moto Piaggio condotta da un 49enne cagliaritano che proveniva nell’altro senso di marcia. Il motociclista è caduto a terra. E’ stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Marino con assegnato codice giallo. La Polizia Municipale ha eseguito i rilievi di legge.

Ultima modifica: 9 novembre 2018