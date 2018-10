Cagliari, scooterone tampona un’auto sull’asse mediano: ferito il motociclista

Incidente sull’asse mediano: ferito un motociclista. Uno scooterone Kimco 500, guidato da un 40enne non residente in città, mentre percorreva l’asse mediano in direzione del Poetto, in prossimità del km 7,400, per cause in fase di accertamento, ha tamponato una Audi Q5 condotta da un 52enne di Cagliari, che lo precedeva.

A seguito dell’urto il motociclista ha riportato lesioni tanto da essere soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Marino con assegnato codice giallo. Il motociclo è risultato scoperto di assicurazione e non revisionato, ed il motociclista con patente scaduta di validità.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

Ultima modifica: 22 ottobre 2018