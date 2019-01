Incendio a Uta: cantiere comunale in fiamme, Vigili del fuoco in azione

I vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari stanno intervenendo per l’incendio di vegetazione a Uta

La Sala operativa del 115 ricevuta la chiamata ha inviato sul posto una squadra di Pronto intervento con in supporto un autobotte, del distaccamento dei Vigili del fuoco di Iglesias, nel comune di Uta, in località Bascus Argius, per un incendio di vegetazione e alcune masserizie, che si è sviluppato intorno alle 18 nei pressi di un cantiere comunale evitando la propagazione delle fiamme. Gli operatori all’arrivo sul posto stanno provvedendo a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area del cantiere comunale. L’intervento è ancora in atto. Le cause del rogo saranno valutate al termine della fase di spegnimento.

Sul posto anche la polizia locale.

Ultima modifica: 16 gennaio 2019