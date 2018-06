Incendio in diretta da Sarroch: prende fuoco una vasta zona di vegetazione a Forada Is Olias, salvate per miracolo dai volontari quindici auto dei dipendenti di una ditta che opera nei paraggi. Insieme agli agenti della Forestale sono intervenuti tre autospurgo della ditta Serica che lavorano nella vicina fabbrica della Saras, in una grande prova di solidarietà. Segnalateci anche voi le notizie a Whatsapp Estate al numero 380 747 6085.

Ultima modifica: 21 giugno 2018