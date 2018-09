Incendio a Pabillonis, camper distrutto e 2 case danneggiate. Intossicata una ragazza

I Vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri sono intervenuti oggi a Pabillonis nel in tardo pomeriggio, per l’incendio di un camper che poi ha coinvolto diverse abitazioni. Una ragazza, intossicata, è stata portata all’ospedale. La squadra dei Vigili, coordinata dalla Sala operativa del 115, è intervenuta con due automezzi, un APS (autopompa serbatoio) supportata da un autobotte, che ha faticato non poco, ma alla fine è riuscita ad avere la meglio sulle fiamme, nel rogo sono state coinvolte anche diverse bombole di Gpl prontamente estratte e messe in sicurezza dagli operatori. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

Ultima modifica: 5 settembre 2018