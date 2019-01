In sedia a rotelle investe una donna e scappa: lei ferita finisce all’ospedale

Curioso incidente ieri pomeriggio a San Gallo (Svizzera): un uomo in sedia a rotelle elettrica è fuggito dopo aver investito una donna che stava attraversando la strada. La signora è rimasta ferita all’anca ed è stata trasportata in ospedale. L’uomo se ne è andato dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso alla donna, ma è stato rintracciato poco tempo dopo dalla polizia cittadina, indica quest’ultima in una nota odierna. La dinamica dell’incidente sottolinea Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, è ancora da stabilire.

Ultima modifica: 18 gennaio 2019