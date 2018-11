Trentadue piante di cannabis indica in casa: nei guai finisce un 17enne. Questo pomeriggio, a Sestu, i militari dell’Aliquota di Quartu Sant’Elena, sono intervenuti per una lite e hanno trovato invece diverse piante della sostanza in disponibilità del giovane. Al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso l’istituto penale per minorenni di Quartucciu, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Ultima modifica: 7 novembre 2018