L’imputato non si fa vivo: era morto da 3 giorni nel bagno del tribunale

Avrebbe dovuto testimoniare davanti alla corte di Kiel (in Germania) lunedì della scorsa settimana, ma il processo è stato annullato all’ultimo minuto perché l’imputato non si è fatto vivo. Il 70enne è stato trovato tre giorni dopo, morto, in uno dei bagni dell’edificio che ospita il tribunale, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. È stato un agente di sicurezza a fare la macabra scoperta. Grazie all’autopsia sarà possibile stabilire le cause della sua morte. Le autorità credono che abbia avuto un infarto. La polizia tedesca ha detto che nessuno ha denunciato la scomparsa dell’anziano.

Ultima modifica: 6 novembre 2018