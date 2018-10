Il Trio di Parma, William Coleman e Giuseppe Ettorre al Teatro Lirico di Cagliari

La¬†Stagione concertistica 2018¬†del Teatro Lirico di Cagliari¬†prosegue,¬†gioved√¨¬†11¬†ottobre alle¬†20.30 (turno A), con l‚Äôundicesimo appuntamento che¬†prevede, in un‚Äôunica, imperdibile, serata,¬†l‚Äôesibizione¬†del¬†Trio di Parma, complesso cameristico nato nel 1990 al Conservatorio di Musica ‚ÄúArrigo Boito‚ÄĚ di Parma e composto da¬†Ivan Rabaglia (violino),¬†Enrico Bronzi (violoncello),¬†Alberto Miodini (pianoforte),¬†accompagnato da due raffinati solisti quali:¬†William Coleman¬†(viola) e¬†Giuseppe Ettorre¬†(contrabbasso).

Il programma musicale¬†della serata¬†prevede¬†l‚Äôesecuzione di:¬†Trio per pianoforte e archi n. 7 in Si bemolle maggiore ‚ÄúL‚ÄôArciduca‚ÄĚ op. 97¬†di¬†Ludwig van Beethoven;¬†Quintetto per pianoforte e archi in La maggiore ‚ÄúLa trota‚ÄĚ op. 114 D 667¬†di¬†Franz Schubert.

