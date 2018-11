Il tesoro di Selargius: arrivano tre milioni e mezzo per nuove strade e parcheggi in città

I vincoli sono ufficialmente caduti, spalancando la porta a un tesoretto milionario fermo da anni nelle casse comunali. Tre milioni e quattrocento mila euro: è questa la cifra a disposizione dell’amministrazione selargina, pronta a essere investita entro due mesi grazie alla circolare del Ministero (la numero 25), che ha dato il via libera all’utilizzo degli avanzi di bilancio. “Si tratta di una svolta storica per il nostro Comune e per tutti gli enti locali, che finalmente potranno investire risorse importanti nei loro territori”, commenta il sindaco Gigi Concu. “Nel nostro caso si tratta di una cifra significativa, che rappresenta una boccata d’ossigeno e ci consente di dare risposta ad alcune delle esigenze prioritarie della nostra amministrazione”.

Sono tutte messe nero su bianco, nell’elenco di opere e interventi a corredo della variazione di bilancio che ha ottenuto il via libera del Consiglio nell’ultima seduta. Nel dettaglio: 659,394 mila saranno utilizzati per la demolizione e costruzione dei parcheggi nell’area dell’ex cinema Astra, 277,425 per realizzare la strada di collegamento tra via Simon Mossa e via Metastasio: intervento che migliorerà la viabilità di Su Planu e consentirà anche il passaggio di un pollicino. Per il completamento del parco lineare si prevede una spesa pari a 180 mila euro; quasi il doppio per il restauro della chiesa di San Lussorio, mentre è di poco inferiore ai 50 mila euro il costo per la demolizione dei fabbricati abusivi. Sono previste anche la sostituzione della tensostruttura di via Vienna (60 mila euro), e la sostituzione dell’attuale illuminazione esterna delle scuole materne, elementari e medie, che saranno dotate di moderne lampade a led con le quali si potranno abbattere i consumi. E ancora: con 24 mila euro si procederà con la manutenzione della scuola primaria di via Parigi, mentre mezzo milione circa sarà utilizzato per la manutenzione straordinaria della viabilità, la sistemazione di strade urbane e rurali, dei pozzetti e dei canali. Interventi in parte già iniziati con le opere di somma urgenza a seguito dell’ultima alluvione. Una parte delle risorse sbloccate serviranno infine per portare a termine necessari interventi su alcuni edifici comunali e per l’acquisto di autocarri nuovi che andranno a sostituire i mezzi obsoleti dell’autoparco comunale, per la manutenzione dei quali annualmente si spendevano 50 mila euro.

Ultima modifica: 1 novembre 2018