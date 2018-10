Il talento di Biraghi contro la classe di Barella: domenica Fiorentina-Cagliari, linea ai tifosi su Sintony

Il talento di Biraghi contro la classe di Barella, il gioiellino rossoblù: sono i due baby della nuova Italia di Mancini i grandi protagonisti di Fiorentina- Cagliari, in programma domenica alle 18. Dopo la pausa torna il grande calcio e Radio Sintony sarà in prima linea con i suoi tifosi: dalle 19,45 microfono aperto alle opinioni del dopo partita, libere e senza censure. Potrete chiamare allo 070666300 o mandare i vostri messaggi vocali al 3477459778 e partecipare così in prima persona nel programma “Ci sentiamo dopo il Cagliari”, su Sintony.

Intanto per Maran la tappa di Firenze sarà un crocevia importante: si potrà capire se dopo le ultime buone prestazioni il Cagliari potrà ambire a qualcosa di più della semplice salvezza. E se il modulo che vede Joao Pedro in avanti al fianco di Pavoletti sarà confermato anche in trasferta con gli stessi risultati. Tra i tifosi l’entusiasmo è alto, ora la squadra deve continuare a dimostrare di onorare la maglia. Di fronte ci sarà la Fiorentina di Pioli che ha nel giovane Chiesa il maggiore talento, una squadra molto pericolosa soprattutto in casa reduce da un ottimo avvio di campionato ma anche da una brusca frenata nelle ultime giornate.

Ultima modifica: 18 ottobre 2018