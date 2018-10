Il sindaco di Capoterra: “Così abbiamo salvato tante vite umane, quattro persone sono state evacuate”

“Per fortuna abbiamo salvato tante vite umane, quattro persone sono state evacuate”. Il sindaco di Capoterra Francesco Dessì, intervistato in diretta a Radio Sintony dal direttore di Casteddu Online Jacopo Norfo, è reduce da una giornata terribile. “Ora la situazione è più tranquilla, si può arrivare in paese passando da Macchiareddu attraverso la zona industriale raggiungendo via Trento: l’acqua sta defluendo. Abbiamo tutte le forze in campo, compresa la Croce Rossa, sono stati bravissimi tutti i volontari del paese. Il disagio maggiore è il collegamento con Cagliari per via della statale Sulcitana chiusa dopo i crolli”.

Il sindaco di Capoterra fa il punto esatto della situazione su Sintony: “Tutta la costa sud occidentale è bloccata, compresa la Saras che non può stare isolata per più di un giorno. Domani ci dovremo inventare una viabilità alternativa, con difficoltà ma dovremo farlo. Si dovrà passare nella zona dell’agriturismo Agricantus, entrando dalla strada 91 e tornare verso la zona industriale. Le opere sul rio Santa Lucia sono state fondamentali, come quelle sul Rio San Girolamo e il Masoni Ollastu. Lavori importanti fatti dopo l’alluvione del 1999. Qui ha piovuto tantissimo, era davvero pericoloso: ora è necessario essere molto prudenti negli spostamenti, per domani ho chiuso le scuole ed è confermata l’allerta rossa. Quattro persone sono state evacuate nella zona del Rio Santa Lucia, in zona Tanca Manna. Quando hanno visto il livello del fiume salire, sono andati via dalle case e ora si trovano in Comune. Passeranno la notte in albergo”.

Ultima modifica: 10 ottobre 2018