Il sì della Città Metropolitana di Cagliari: pioggia di milioni per le nuove pensiline Arst e Ctm davanti alle scuole. Tanti gli interventi in programma, piovono oltre 18 milioni di euro anche per ponti e strade tra Uta e Capoterra. Ecco tutti i progetti approvati a Cagliari, raccontati dalla consigliera di Sestu Michela Mura: “Stasera in Consiglio metropolitano abbiamo votato la variazione di bilancio di 18.052.887 euro. Una buona parte riguarda interventi indispensabili sulle strade, ma ci tengo in particolare a sottolineare i 2.300.000 euro per la realizzazione di pensiline Ctm e Arst accessibili in prossimità degli oltre 50 istituti scolastici delle scuole superiori gestite dalla città Metropolitana di Cagliari.

Il resto della variazione risulta così ripartita:

650.000 manutenzione straordinaria scuole superiori;

250.000 Istituto Giua Assemini impianto sportivo;

50.000 manutenzione straordinaria dello stabile Questura;

2.700.000 manutenzione straordinaria S.p 2 ponte Rio Cixerri;

795.000 manutenzione straordinaria S.p 2 Ponte Pedemontana;

1.550.000 manutenzione straordinaria S.p 90 ponte Uta Ss 130;

2.971.000 manutenzione straordinaria S.p 1 ponte Casic S. Lucia strada consortile.

500.000 Per lavori straordinari eventi alluvionali strade;

5.886.887 transazione al comune di Cagliari per utilizzo dei locali istituti scolastici concessi in locazione per eliminare i doppi turni”.

