Il sexy medico Giovanni Angiolini: “Sono fidanzatissimo”…Ecco chi è la fidanzata super invidiata. Nella diretta di Casteddu Online e Sintony il medico che oggi sarà al Tg4 confessa. “Sono fidanzatissimo, con una psicologa spagnola: a me fa ridere chi prende il social network come la vita reale, è una valvola di sfogo…”. “Sono felicissimamente fidanzato con Nieves, una meravigliosa psicologa spagnola. Il suo nome vuol dire Neve. La mia invece è una famiglia molto semplice e unitissima, ho anche un fratello che si laureerà molto resto. E ci somigliamo tutti”. Intanto anche il Corriere della Sera, Repubblica e Fan page hanno condivido la video intervista del nostro giornale che questa sera andrà in onda al Tg4 di Mediaset.

Ultima modifica: 18 novembre 2018