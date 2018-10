Il Psd’Az di Solinas attacca Zedda: “Hai vietato le giostre per mettere i cassonetti sporchi: lo zucchero filato lo mangerai alle elezioni”

Primo siluro del Psd’Az di Christian Solinas, ormai candidato governatore in pectore di Lega e centrodestra, al sindaco Massimo Zedda: “Sindaco, hai vietato il parco giochi a Matherland negando l’area ai bambini, ma ora la riempi con i vecchi cassonetti della spazzatura. Lo zucchero filato lo mangerai alle elezioni regionali di febbraio”. A parlare nella sua pagina Fb è il giornalista Antonio Moro, molto vicino a Solinas e a Giacomo Sanna, probabile candidato come consigliere regionale sardista. Moro va all’attacco: “Il Comune di Cagliari, l’anno scorso, ha fatto di tutto per impedire alla Matherland di aprire il parco divertimenti nell’area privata dell’ex mobilificio Cao, di fronte al mercato di San Benedetto. Quest’anno, invece, ha fatto di meglio: ha riempito l’area pubblica di San Paolo, destinata ad ospitare i giochi, le giostre, i caravan e le attività dello spettacolo viaggiante, dei vecchi cassonetti che, prima della raccolta porta a porta, raccoglievano l’immondizia in sacchi. Dopo questo bel gesto di attenzione verso gli amici della Matherland e verso tutti coloro che amano divertirsi con le giostre, non mi resta dunque che promettere al Borgomastro cagliaritano uno stecco di zucchero filato, da consumarsi però il prossimo febbraio, nella domenica in cui saranno fissate le regionali, così da addolcire un po’ l’amaro che gli resterà in bocca.

Ultima modifica: 5 ottobre 2018