Il Premio Solinas torna a La Maddalena con il concerto degli Avion Travel

Grazie alla Regione Sardegna, alla Fondazione Sardegna Film Commissione al Comune di La Maddalena il Premio Solinas torna a La Maddalena dal 27 al 30 settembre con Il Festival delle Storie.

Per Nevina Satta – Direttrice della Fondazione Sardegna Film Commission“il premio pensato e creato dal grande sceneggiatore sardo Franco Solinas ritorna nell’isola dove era stato concepito. Per noi – spiega – questo è straordinario: non è soltanto il dovuto tributo alla fondamentale figura di Solinas ma soprattutto la possibilità di legittimare l’arditezza e l’ambizione che si possa scrivere per il Cinema anche da un’isola remota, casa naturale di questa straordinaria visione di sistema pensata da Solinas. Noi abbiamo l’ambizione di difendere e diffondere l’idea della Sardegna come terra di Cinema e di Storie appunto. A La Maddalena ci si concentra, tutto intorno è mare e natura, si sta insieme, produttori e studenti, registi di successo ed emergenti, sceneggiatori in residenza e ghost writers, talents e architetti, si sta bene in un condensato di bellezza, lontani da tutto, nella melodia del mare che aiuta a pensare, creare, sognare.”

Il Festival delle Storie permetterà agli sceneggiatori e ai registi di cinema, serie e documentari di incontrarsi, confrontarsi e contaminarsi e sarà un vero e proprio festival dedicato alla narrazione caratterizzato da una serie di eventi che si svolgeranno in contemporanea in vari luoghi di La Maddalena.

Si parte il 27 settembre con dei Lab di Alta Formazione tra giurati e finalisti del Premio Franco Solinas a Forte Arbuticci, Museo Nazionale “Memoriale Giuseppe Garibaldi”, mentre il 28 e il 29 si terranno proiezioni e Masterclassdedicate agli studenti dell’Istituto Comprensivo Giuseppe Garibaldi. L’ultima riunione di giuria del Premio Solinas Documentario per il Cinema – in collaborazione con Apollo 11- e i pitch degli autori ai giurati sarà aperta al pubblico. I Lab e i pitch tra autori e produttori si terranno invece a Punta Tegge presso Zì Antò.

Isolamento, connessione e riconnessione sarà il tema che animerà la tavola rotonda del 29 settembre che si terrà alle ore 10.00 presso la Sala Conferenza dell’Hotel Le Nereidi.

I risultati del Cantiere delle Storie, progetto del Premio Solinas e delle Università di Cagliari, Sassari e Tor Vergata, saranno presentati presso i Magazzini Ex-Ilva a partire dalle ore 17.00, tra questi segnaliamo la proiezione del work in progress del cortometraggio L’uomo del mercato di Paola Cireddu(Produzione del CELCAM-Università di Cagliari) e la presentazione di tesi di laurea su un Centro di Alta Formazione per il Cinema e l’Audiovisivo realizzato dagli studenti del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università di Sassari.

Chiuderà questa sessione la proiezione del cortometraggio L’unica lezione diPeter Marcias presentato a Venezia nella sezione Notti Veneziane delleGiornate degli Autori e che parte da una lectio magistralis che il regista iraniano Abbas Kiarostami tenne all’Università di Cagliari nel 2001.

Tutti gli eventi saranno aperti al pubblico e gratuiti, compresa la manifestazione di premiazione dei tre concorsi: Premio Franco Solinas, Premio Documentario per il Cinema – in collaborazione con Apollo 11 e Premio Solinas Experimenta Serie – che si terrà dalle ore 21.00 in Piazza Umberto I a La Maddalena con il concerto degli Avion Travel “Privé Tour” e la proiezione del backstage del film diPaolo Virzì Notti magiche alla presenza del regista e dei tre giovani attori protagonsti del film: Irene Vetere, Mauro Lamantia e Giovanni Toscano.

“Trasformare La Maddalena in un Lab a cielo aperto è stata una delle nostre sfide del 2018 e la stiamo realizzando”, afferma Annamaria GranatelloDirettrice del Premio Solinas, “sarà stimolante ospitare alcuni dei 130 architetti di Eterotopia nei nostri Lab e sarà molto importante per noi partecipare ad alcuni momenti dei Lab di Eterotopia.”

Ultima modifica: 25 settembre 2018