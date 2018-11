Il postino bussa zero volte nel quartiere Bonaria: “Da un mese siamo senza corrispondenza”, l’sos degli abitanti a Casteddu Online. Tante le segnalazioni alla nostra redazione di questo strano disservizio: “La posta in via Genova nel quartiere Bonaria non viene consegnata da oltre un mese- racconta Enzo D’Auria- nonostante le nostre tante chiamate alle Poste senza esito, i portalettere che fanno capo a via Brenta e a via Simeto non effettuano il servizio. Vi preghiamo di intervenire in qualche modo..”. Nella foto, la via Genova.

Ultima modifica: 3 novembre 2018