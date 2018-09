Il Parma risveglia il Cagliari, Inglese e Gervinho stendono i rossoblÃ¹ di Maran

Brusco passo indietro del Cagliari che viene battuto dal parma 2 a 0.

Decisivi i gol di Inglese nel primo tempo e la stratosferica rete di Gervinho ad inizio ripresa. La squadra di Maran ha subito le ripartenze del Parma che è stato letale in contropiede. I rossoblù erano partiti benissimo facendo la partita, ma sono mancati nella fase offensiva dove la coppia Sau-Cerri si è rivelata evanescente. L’esclusione di Pavoletti, rimasto in albergo per un problema alla schiena, ha sicuramente condizionato l’attacco rossoblù. Il Parma ha dunque dominato sulla velocità ma sono stati decisivi la papera di Cragno e Romagna nel primo gol di Inglese e l’amnesia della difesa nel secondo gol.

Ultima modifica: 22 settembre 2018