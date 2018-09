“Il nuovo stadio del Cagliari non sarà pronto nel 2021, manca ancora il progetto definitivo”

Stadio del Cagliari, sarà davvero pronto per il 2021? L’ultimo atto di rilievo è datato 2015, quando il Consiglio comunale ha dato l’ok al progetto preliminare con la dichiarazione di pubblico interesse (al quale va aggiunta una variante al Puc, successiva). Poi, negli anni successivi, la presentazione di tre progetti, la vittoria di uno – quello della società Sportium – e l’intesa con l’Università di Cagliari per lo studio preliminare della realizzazione dello stadio. “Il progetto definitivo si allontana, c’è una nuova normativa che, se da un lato rende più facile l’iter, dall’altro prevede che, se ci si discosta dal progetto preliminare molto probabilmente si deve ricominciare da zero”. A dirlo è il portavoce cittadino di Fratelli d’Italia Pierluigi Mannino (che è anche consigliere comunale). “Nel 2015, inoltre, tutto venne fatto in fretta dalla maggioranza del sindaco Zedda per sfruttare il fatto a livello elettorale, per le successive elezioni comunali”, attacca Mannino.

“Se è vero che le regole e gli atti pubblici hanno un valore indiscutibile, ad oggi non c’è il progetto definitivo del nuovo stadio del Cagliari, sul quale molti ne hanno parlato con toni trionfalistici. Non vorrei”, afferma Mannino, “che il tema saltasse fuori proprio nei prossimi mesi per essere utilizzato da Zedda come cavallo di battaglia per favorire il centrosinistra alle regionali”.

Ultima modifica: 21 settembre 2018