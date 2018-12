Il Natale sardo in tour per le chiese del Parteolla: ritorna “We Live in Christmas”

Giunge alla terza edizione “We Live in Christmas – Su Nadale de sa Sardigna”, la rievocazione itinerante del Natale in costume tradizionale sardo organizzata dalla Compagnia Salto del Delfino. Dal 20 al 23 dicembre nei comuni del Parteolla e del Basso Campidano andrà in scena la rappresentazione delle tappe significative del cammino dell’Avvento, nel suggestivo scenario di alcuni tra i sagrati delle chiese storiche più importanti di Barrali, Dolianova, Serdiana e Soleminis.

Il progetto nasce da un’idea del regista e direttore artistico Nicola Michele e vede come protagonisti gli attori Raffaele Chessa, Stefania Pisu e Franco Siddu, oltre che alcune tra le più importanti realtà artistiche e culturali della zona e i musicisti Mauro Cossu (organetto) e Riccardo Meloni (launeddas, sulittu e trunfa).

Organizzato dalla Cooperativa Sociale Salto del Delfino con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e il patrocinio dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, “We Live in Christmas – Su Nadale de sa Sardigna” coinvolge il Gruppo Folk Città di Dolianova, il Gruppo Folk di Barrali, Is Massaius di Santu Sidoru di Soleminis, le Pro Loco di Barrali e Soleminis e un importante cast di musicisti, attori e comparse. Partner della manifestazione sono la cooperativa degli olivicoltori del Parteolla (Copar) e la Cantina Audarya. La partecipazione agli eventi in cartellone è libera e gratuita. La prima tappa di “We Live in Christmas – Su Nadale de sa Sardigna” si aprirà giovedì 20 dicembre con la rappresentazione dell’Annunciazione. L’appuntamento è per le ore 17:30 nel sagrato della Chiesa di Santa Lucia a Barrali dove verrà messo in scena l’annuncio del concepimento e nascita di Gesù. Il ruolo di Giuseppe verrà interpretato da Raffaele Chessa, Maria sarà interpretata dalla giovane Stefania Pisu.

