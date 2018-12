Il Natale di Alghero, l’albero senza luce e tutti in piazza per Michela: donna e mamma insostituibile

L’albero senza luce, l’arco di corallo a Sant’Agostino coperto, un corteo silenziosissimo in cui è scesa in piazza la città per un Natale di dolore e di presa in carico collettiva di una famiglia, e soprattutto di due bambini che non resteranno soli. Così il sindaco Mario Bruno racconta il Natale amaro di Alghero, la marcia silenziosa dopo la tragica morte della 40enne Michela Fiori, strangolata e uccisa dal marito. “In corteo, silenziosamente, per onorare Michela, donna e madre. Insostituibile come ogni mamma. Per lei però abbiamo preso l’impegno di prenderci cura dei bambini come comunità solidale, fraterna, e presto vi diremo come fare: l’apertura di un conto vincolato ai bambini, già da giovedì (primo giorno utile) e tante iniziative che stanno prendendo forma da istituzioni, associazioni, imprese, famiglie, cittadini. Grazie Alghero”.

Ultima modifica: 25 dicembre 2018