Il matrimonio salta sul piÃ¹ bello: lei scopre le chat con l’amante e le legge all’altare, lui scappa dalla Chiesa

Il matrimonio salta sul più bello: lei scopre le chat con l’amante e le legge all’altare. “Il tuo corpo è incredibile. E tu sai come usarlo. Vorrei che la mia ragazza avesse metà delle abilità che hai tu” , scriveva l’uomo all’amante secondo il Daily Mirror. Oppure altre frasi tipo “Mi manchi tanto, vorrei ancora fare l’amore con te per sempre”, perché “non avevo mai avuto questo tipo di esperienza, di connessione con una donna come con te, prima d’ora”. La vicenda, roportata dal Daily Mirror e ripresa in Italia da Il Giornale, è veramente clamorosa. La donna ha dunque deciso non di annullare le nozze subito, ma di presentarsi regolarmente al matrimonio. Per poi leggere in un biglietto tutte queste frasi, mentre l’uomo scappava dalla Chiesa. E lei, festeggiava con le amiche quella che ha definito “la vittoria dell’onestà”.

Ultima modifica: 17 novembre 2018