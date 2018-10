Il M5S: “Nuova Sulcitana vergognosamente bloccata da anni, buttato via mezzo milione di euro”

“Nuova Sulcitana vergognosamente bloccata da anni”. Mario Puddu, candidato governatore del M5S in Sardegna, accende la polemica nel giorno della riapertura della “vecchia” strada. Perchè quella nuova è in fase di costruzione da vent’anni: “Ignoriamo da dove Pigliaru abbia peraltro trovato il coraggio di presentarsi questo pomeriggio al cantiere della Sulcitana- attacca Mario Puddu- e vantarsi davanti ai giornalisti di un successo non suo. Ma non saranno certo queste comparsate mediatiche a far cambiare ai sardi l’opinione che hanno di questa giunta, per fortuna ormai vicina al capolinea.

Questo centrosinistra non ha più niente da dare alla Sardegna. Invece sono sicuro che ora questo Governo farà uno scatto in avanti anche per quanto riguarda la nuova Sulcitana, vergognosamente bloccata da tempo, e metterà fine allo scandalo dei lavori non eseguiti a regola d’arte. I tratti della Sulcitana su cui si è intervenuto in queste ore erano già stati oggetto di lavoro negli anni scorsi. Mezzo milione di euro è stato letteralmente buttato a mare. Questa è l’eredita che il Governo del Cambiamento ha ricevuto dalle precedenti esperienze di destra e di sinistra. Ora serve una nuova stagione di controlli e sanzioni per chi non rispetta le regole. Ma intanto la Sulcitana è stata riaperta dopo appena cinque giorni: Il MoVimento 5 Stelle mantiene le promesse”. (foto Sardegna Comunicazione)

