Il latino americano e la zumba conquistano Cagliari, in piazza Garibaldi si accende “Ballando sotto le stelle”

Il ballo conquista Cagliari, in piazza Garibaldi si accende “Ballando sotto le stelle

Latino americano, zumba e salsa per tutti con i migliori insegnanti professionisti in azione. E per chi non vuole danzare ci sono i gazebo con dolci e artigianato sardo. Villaggio “dance” aperto dalle 10 a mezzanotte anche sabato quindici e domenica 16 settembr

In piazza Garibaldi si accende il ballo, con “Ballando sotto le stelle”. L’evento, organizzato dall’associazione Ulaas col patrocinio del Comune, trasforma la piazza pedonale in una maxi pista da ballo. C’è Dolly Cau, famosissima per essere una delle regine del latino americano di Cagliari, che conquista intere famiglie con la musica assolutamente ritmata in sottofondo. E poi, ancora, il tango argentino con El Abrazo e salsa, bachata e merengue con L’Alma de Cuba. Queste le serate danzanti, previste il 14, 15 e sedici settembre proprio al centro della piazza. Un “quasi” saluto all’estate 2018, proprio nel fine settimana che porta al ritorno a scuola per tantissimi giovani cagliaritani. E, infatti, sono soprattutto i bambini a danzare scatenati.

E, per chi vuole solo approfittare di una serata all’aperto, ci sono gli stand che propongono cibo e artigianato in maggioranza sardo. Piazza Garibaldi si conferma, quindi, cuore pulsante di una “movida” per tutte le età. E, anche se si è ancora a settembre, sale già la “febbre” per il Natale: i commercianti sperano che, dopo il forfait dell’anno scorso, il 2018 possa essere il primo anno con animazione e casette natalizie.

Ultima modifica: 14 settembre 2018