Il grande pianista Francois Joel Thiollier domani e venerdì al Conservatorio di Cagliari

Francois Joel Thiollier, tra i più importanti e completi pianisti di oggi, arriva a Cagliariper una masterclass in programma oggi e domani e nel Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina”.

L’appuntamento si inserisce tra le attività dell’VIII Festival pianistico, quest’anno dedicato a Claude Debussy nel 100esimo anniversario della morte.

Franco- americano nato a Parigi nel 1943, Francoise Joel Thiollier è cresciuto assimilando il meglio di diverse culture. Ha debuttato a New York all’età di soli cinque anni. Nella sua carriera ha vinto 8 “Grand Prix” in importanti concorsi internazionali come il “Reine Elisabeth” del Belgio ed “Tchaikowski” di Mosca.

Il suo vastissimo repertorio, la sua eccezionale cultura musicale e la sua padronanza della tastiera sono la chiave del suo successo internazionale. Un successo che lo ha visto acclamato in tutto il mondo. Oggi suona in 40 tra le più prestigiose orchestre e nelle più importanti sale da concerto.

Con gli studenti del Conservatorio di Cagliari Joel Thiollier approfondirà alcuni aspetti riguardanti l’opera pianistica di Claude Debussy.

Ultima modifica: 18 ottobre 2018