Il grande cuore di Pavoletti: la baby tifosa Eleonora chiede la maglia in regalo con un cartello, lui corre ad abbracciarla

Il grande cuore di Pavoletti: regala una maglia alla super baby tifosa Eleonora. A raccontare la bellissima storia la mamma della bimba: “Lei gli ha scritto tanti cartelli con la scritta…Pavoletti dalla piccola Eleonora: mi regali la tua maglia? E lui è venuto ad abbracciarla con la maglia…”. Una gioia bellissima per la piccola super tifosa di Capoterra: “Nella stagione scorsa Eleonora è entrata in campo con i giocatori (Cagliari Udinese) , Pavoletti è stato sostituito e lei quando l’ha visto uscire dal campo si è messa a piangere era troppo triste Da lì questa passione per Pavoletti . Gli Abbiamo spesso scritto ma non c è stata mai l occasione di incontrarci . Lunedì si è presentata con un cartellone in tribuna ed ha attirato l’attenzione di una responsabile che a fine partita l’ha presa con se portandola da Pavoletti.

Ultima modifica: 2 dicembre 2018