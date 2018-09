Il grande cuore dei sardi per Sara di Assemini: “Tante offerte di lavoro, ho ancora la casa”

di Paolo Rapeanu

“Ho ricevuto tantissimi messaggi di solidarietà e di offerte di lavoro. Ho già fatto una prova di due giorni come barista e sto per iniziare un’altra esperienza in una pizzeria”. È serena e decisamente più felice Sara Taberlet. Venticinque anni, di Assemini, il ventinove agosto scorso ha lanciato un sos attraverso Cagliari Online: “Sto per finire in mezzo a una strada con i miei cani”. Una vita difficile, quella di Sara: dopo l’aiuto temporaneo da parte degli assistenti sociali, è stata costretta a vendere elettrodomestici e mobili pur di riuscire a pagare quei 400 euro al mese di affitto che, per chi non ha un lavoro stabile, rappresentano un bel problema. Ma il grande cuore di sardi si è messo a battere ancora una volta.

“Con il lavoro fatto in un bar di Cagliari sono riuscita a pagare una parte dei soldi dell’affitto alla padrona di casa, che non sembra più intenzionata a sbattermi fuori”, racconta, contattata da Cagliari Online, la venticinquenne. “Spero di riuscire a migliorare sempre di più la mia situazione, vivo sola, mia madre è in una struttura di riabilitazione. Purtroppo molti lavori che mi hanno proposto sono distanti da Assemini, e io non ho l’automobile”. Ma la positività c’è tutta, e Sara Taberlet, almeno per un po’, continuerà ad avere un tetto sopra la testa. E per i due meticci? “Una ragazza si è detta disponibile a tenermeli sino a quando non troverò una soluzione”. Sì, perchè nonostante il rischio di non avere più una casa sia, quantomeno, rimandato, Sara è netta: “Continuo a cercare un appartamento, va bene anche una stanza, che costi meno, per me e i miei due cagnetti”.

Ultima modifica: 14 settembre 2018