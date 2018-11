Il Governo approva il nuovo decreto Sicurezza, Salvini: “Giornata storica per l’Italia”. “Si rassegnino gli sciacalli, questo governo andrà avanti a lavorare per 5 anni”, ha aggiunto in una conferenza stampa al Viminale. Giro di vite sulla protezione umanitaria e introduzione del Taser (pistola elettrica alla Polizia Locale) i primi provvedimenti, e soprattutto la stretta sui permessi-asilo, via la cittadinanza italiana per reati di terrorismo. Queste alcune delle importanti novità contenute nel decreto (aggiornamenti costanti sul nostro quotidiano partner Quotidiano.net)

Ultima modifica: 7 novembre 2018