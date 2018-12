Il giallo della 554: “I resti del cadavere non sono di Luca Congera”

Il cadavere ritrovato il 12 luglio scorso nei pressi della 554? “Nonostante le numerose analogie, i resti non appartengono a Gianluca Congera. Dopo circa cinque mesi di attesa sono arrivati gli esiti del Dna”. A dichiararlo, contattata da Cagliari Online, √® l’avvocato Paola Pischedda, che tutela le due sorelle dello scomparso Rita e Gabriella. La Pischedda l’ha anche scritto sulla sua pagina pubblica Facebook (lo screen si trova a met√† di questa pagina). E adesso il mistero si “triplica”, ci sono infatti tre domande in attesa di risposta. Di chi √® il cadavere scoperto per caso durante un incendio e “custodito” al Policlinico di Monserrato? Che fine ha fatto Luca Congera? E, soprattutto, √® ancora vivo il pescatore 50enne scomparso nel nulla il 16 marzo scorso?

“Ora pi√Ļ che mai √® necessaria la massima collaborazione da parte di tutti, affinch√® si faccia luce su questa scomparsa”, aggiunge la Pischedda. √ą probabile che ulteriori sviluppi sulla vicenda arrivino nel corso dei prossimi giorni.

Ultima modifica: 21 dicembre 2018