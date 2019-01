Maxi gelata nelle campagne di Uta, in localit√† Piscina Longas, questa notte la temperatura √® calata a meno tre gradi. Risveglio amaro per gli agricoltori, come Angelo Lecca, che ha visto le sue colture di fave e carciofi completamente “bruciate” dal gelo. Alla redazione invia le foto della situazione: “Dopo tanti sacrifici e lavoro, Madre Natura fa il suo corso, ma noi non ci arrendiamo. Non si vedeva da almeno 20 anni una gelata cos√¨.”

Ultima modifica: 11 gennaio 2019