Il gambero killer avvistato ancora ad Assemini: “In Sardegna ha trovato il suo habitat”

Il gambero killer è nuovamente stato avvistato ad Assemini. Questa volta il “pericoloso” crostaceo passeggiava indisturbato nei pressi del cimitero della cittadina. A notarlo è stata Antonella Veri che ha commentato l’accaduto così: “Quando pensi di avere un’allucinazione, invece è un vero gambero rosso che passeggia lungo la strada per Collu”. Per l’animale non è raro abbandonare, anche per diverse ore, i corsi d’acqua. Può essere in grado di resistere e respirare lungo i sentieri per raggiungere le eventuali coltivazioni insite attorno ai corsi d’acqua, causando la distruzione di discrete quantità di raccolto.

Riesce a scavare profonde tane, lunghe anche un metro e mezzo, rischiando così di indebolire gli argini di fiumi e torrenti. Essendo originario di zone calde, sopporta elevate temperature senza alcun problema e in Sardegna pare abbia trovato il suo habitat ideale. Questa specie, inoltre, può rappresentare una gravissima minaccia per i sempre più rari gamberi nostrani poiché è soprattutto portatore sano di alcune gravi malattie, tra le quali la “peste del gambero”, capace di sterminare i nostri più comuni gamberi di acqua dolce. Altri avvistamenti del pericoloso esemplare, sempre ad Assemini, di cui si ha notizia, risalgono a fine giugno lungo “Su Ponti Nou”, a pochi chilometri dal centro abitato.

Ultima modifica: 13 ottobre 2018