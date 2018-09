Il festival letterario Street Books omaggia Joyce Lussu a Soleminis

In occasione del ventesimo anniversario della morte, attraverso la voce dell’attrice Francesca Murru e la chitarra del musicista e compositore Andrea Congia, i racconti di Joyce Lussu prenderanno vita sul palco della Casa Corda Spada (Via Roma 2) a Soleminis (CA), questo Sabato 15 Settembre 2018 alle ore 20:00. Un appuntamento del catalogo Significante 2018 – FRORIS farà così parte del cartellone della terza edizione del festival letterario Street Books.

La trasposizione scenica del libro L’Olivastro e l’Innesto si presenta come una collezione di fotografie d’epoca, episodi di vita vissuta, che ritraggono un’Isola aspra, difficile, impoverita dalla Guerra, ma allo stesso tempo suggestiva, incontaminata, di grande fascino agli occhi di una donna come Joyce Lussu che guardava sempre al Mondo, alla sua Storia e al suo Futuro, in una prospettiva di Emancipazione, Giustizia e Libertà. Dalle pagine del libro i due artisti in scena evocheranno quella Sardegna del Dopoguerra con cui Joyce si scontrò nel ‘44 e che, dal primo istante, volle studiare, indagare, scoprire e, attraverso quella sua spiccata e vivida intelligenza, innestarsi in essa e trasformarla nel proprio nuovo mondo da vivere con suo marito Emilio Lussu (a cui era profondamente legata in una grande intesa coniugale e intellettuale) e la sua famiglia. La partecipazione all’evento è gratuita. Lo spettacolo fa parte del programma artistico annuale TRA LE MUSICHE dell’Associazione Culturale Tra Parola e Musica – Casa di Suoni e Racconti. A sostegno del Progetto è stata attivata una campagna di crowdfunding sulla piattaforma buonacausa.org (buonacausa.org/cause/tra-le- musiche-2018).

