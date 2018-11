Il dramma di Andrea, 38enne di Cagliari: “Vivo in auto con i miei animali a Tuvumannu, sono alla canna del gas”

Nella vita ha fatto di tutto, nel bene e nel male: “Attore di teatro, ancora prima cuoco. Il primo lavoro all’età di sette anni, vendevo prezzemolo fuori dal mercato di via Quirra. Nel 2010 ho avuto un incidente stradale e ho la schiena rotta”. Andrea M., 38enne cagliaritano, sino a qualche mese fa abitava in un appartamento: “L’affitto me lo pagava il Comune, ma poi i soldi non sono più arrivati ed è sopraggiunto lo sfratto. Sono stato ospite di una persona per qualche tempo a Carbonia, adesso vivo a Tuvumannu, dentro l’auto di mio papà morto in via Castelli, insieme ai miei due cani e due gatti”. Ha un passato “macchiato” da problemi di giustizia, Andrea: “Ho scontato la pena che dovevo scontare, anche se so che ero innocente. Da quando vivo in auto posso contare solo sull’aiuto e generosità di qualche residente di via Castelli, come una signora che ogni tanto mi permette di farmi una doccia e di ricaricare la batteria del cellulare”.

Aiuti proprio a quota zero? “Don Marco Lai della Caritas mi dà una mano quando può, l’assistente sociale che mi segue conosce la mia situazione. Spero che a breve possano trovarmi un tetto, soprattutto per i miei animali. Io potrei arrangiarmi con i lavori socialmente utili, sarei pagato sicuramente per un anno”. Speranze, dita che incrociano e voglia di riscatto: ecco ciò che emerge dalle parole del senzatetto 38enne, tra l’erba alta e i cumuli di rifiuti sparsi qui e lì per Tuvumannu. “Chiunque possa aiutarmi mi può chiamare, il mio numero è 3459214952”. Per guardare o riguardare la VIDEO INTERVISTA fatta a Andrea M. è sufficiente cliccare qui .

Ultima modifica: 14 novembre 2018