Il doppio crollo della Sulcitana diventa un caso nazionale: sul Corriere della Sera il video di Casteddu Online e Sintony. La testimonianza di un autotrasportatore che passa con il camion in un’area allagata e dice: “Qui è un casino, c’è gente fuori strada” ha attirato anche il principale quotidiano nazionale. Il Corriere della Sera sul suo sito scrive: “Così un camionista testimonia il suo passaggio in una strada allagata a causa delle forti alluvioni che hanno colpito il sud della Sardegna tra martedì e mercoledì 10 ottobre. Le immagini mostrano una distesa d’acqua e il mezzo che procede lungo una strada che non c’è più, mentre altri mezzi che procedono nel senso opposto sono fermi. Il video è stato postato sulla pagina Facebook di Casteddu Online – Cagliari Online e testimonia il disastro sulla SS 195 dove è crollato un ponte (Facebook/Casteddu Online – Cagliari Online)”. Per tutto il pomeriggio Casteddu Online e Radio Sintony hanno trasmesso in diretta gli aggiornamenti sulla situazione meteo nel Cagliaritano. Il video è stato pubblicato anche sulla pagina Instagram di Radio Sintony e su quella di Casteddu Online.

Ultima modifica: 10 ottobre 2018