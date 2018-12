Il “Concerto di Natale” alla chiesa cagliaritana di Sant’Agostino

La monumentale chiesa cagliaritana di Sant’Agostino, in via Baylle nel cuore dello storico quartiere della Marina, sabato 15 dicembre alle 20 ospiterà il “Concerto di Natale”, prima rassegna corale organizzata dalla Scuola Civica di Musica di Cagliari.

Quattro prestigiose formazioni corali della Sardegna (il Collegium Karalitanum di Cagliari, La Corale di Siurgus Donigala, VocinCanto di Quartu Sant’Elena e Inkantos D’Olìa) proporranno brani della tradizione musicale sarda, europea e americana, mentre il coro formato dai giovanissimi allievi del corso di Propedeutica musicale della Scuola Civica si esibirà in un canto della tradizione iberica.

L’evento si inserisce nel percorso di valorizzazione delle formazioni corali avviato dalla Scuola Civica di Musica, in previsione dell’avvio di un laboratorio corale previsto dal prossimo mese di gennaio.

Il programma del concerto:

Piccolo Coro della Scuola Civica di Musica di Cagliari (direttore Ivana Busu):

Nanita Nana (canto tradizionale spagnolo)

Collegium Karalitanum (direttore Carmine Dell’Orfano):

Kalanda foton – Anonimo (canto rad. Greco, arr. A. Mazza)

Jubilate Deo – Manolo Da Rold

Cantate Domino – Vytausas Miskins

Duru duru – Antonio Sanna (Canto tradizionale)

La Corale (direttore Felice Cassinelli):

Carolo of the Bells – Mykola Leontovich

Hark the Herald – (popolare)

Oh, Holy Night – (tradizionale americano)

Jesu- (popolare)

VocinCanto (direttore Daniela D’Elia)

Limu, limu, limu – (canto popolare svedese)

O magnum mysterium – Tomàs Luis de Victoria

Cantate Domino – Giuseppe Ottavio Pitoni

Sicut Cervus – Giovanni Pierluigi da Palestrina

Inkantos D’Olìa (direttore Boris Smocovich)

Cand’es nadu Gesus’ – canto tradizionale sardo (arm. Marco Crestani)

Amazing Grace – canto tradizionale spiritual

Carol of the bells- canto tradizionale natalizio (Mykola Leontovich)

Angele Dei (Gabriel’s oboe) – Ennio Morricone