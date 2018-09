Il Cagliari ottiene un punto d’oro con la Sampdoria, super-Cragno para un rigore

Un punto che vale quasi oro, quello conquistato in casa dal Cagliari. La Sampdoria va via dalla Sardegna Arena con il grande rimpianto del rigore sbagliato al 90esimo. Zero a zero il risultato finale, dopo un primo tempo con i rossoblù quasi sempre all’attacco e una ripresa più soft. I rossblù muovono quindi la classifica della serie A, arrivando a sei punti, e nei prossimi mesi anche un punto in più potrebbe fare davvero la differenza.

