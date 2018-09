Il Cagliari ha il problema del gol, vince l’Inter 2 a 0: gol di Dessena annullato dal var

Il Cagliari ha il problema del gol, non segna da 358 minuti e perde 2 a 0 contro l’Inter.

In realtà però il Cagliari un gol lo aveva fatto, alla mezz’ora della ripresa con Dessena ma il var lo ha annullato per un fallo di mano e ha anche ammonito lo stesso Dessena. Il Cagliari ha giocato con una formazione inattesa, Maran ha rinunciato a Joao Pedro dall’inizio e ad altri titolari così come l’Inter che si è permesso di lasciare in panchina giocatori del calibro di Icardi, Perisic e Brozovic. Decisivo il gol di Lautaro Martinez nel primo tempo, il Cagliari ha atteso per gran parte della partita poi gli ingressi di Farias e dello stesso Joao Pedro hanno rivitalizzato la squadra che nel finale è arrivata a sfiorare il pareggio, ma non è bastato. Nel finale il gol di Politano chiude la partita.

Ultima modifica: 29 settembre 2018